Чоловік у ТЦК категорично відмовився брати повістку: чим це закінчилось

У Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили 36-річного чоловіка, якого визнали придатним до мобілізації, проте він відмовився від повістки.

Про це йдеться у вироку Червоноармійського районного суду Житомирської області (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, житель Житомирщини пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. У липні 2024 року чоловіку хотіли дати повістку, проте він категорично від неї відмовився.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що "відмовився отримувати бойову повістку на відправку до навчального центру, так як не бажає проходити військову службу. Розуміє наслідки ухилення від призову на військову службу під час мобілізації".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.

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