Чоловік у ТЦК категорично відмовився від повістки та заявив, що не хоче воювати: чим це закінчилось

На суді чоловік заявив, що не розкаюється.

У Полтавській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від повістки та мобілізації.

Про це йдеться у вироку Котелевського районного суду Полтавської області.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до мобілізації. У серпні 2024 року йому намагались вручити повістку, проте житель Полтавщини категорично відмовився від призову на військову службу.

На суді чоловік "свою вину у скоєнні кримінального правопорушення, що йому інкриміновано, визнав повністю. Пояснив про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а саме, що відкрито відмовився отримувати повістку на відправку, аргументуючи не бажанням проходити військову службу, страхом за своє життя. Свій вчинок не оцінює критично, не розкаюється".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, 56-річний чоловік під час мобілізації озвучив працівникам ТЦК свою вимогу.

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