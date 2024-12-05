Чоловік у ТЦК заявив, що готовий до мобілізації лише за однієї умови: його покарали

В Одеській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який заявив, що готовий погодитись на мобілізацію лише за однієї умови - якщо він отримає право на альтернативну службу.

Про це йдеться у вироку Комінтернівського районного суду Одеської області (назва суду недекомунізована - ред.)

За даними суду, чоловік від січня 2023 року отримав безліч повісток, проте уникав призову до армії. У лютому 2024 року він написав заяву про відмову від мобілізації.

Житель Одещини ухилився від мобілізації через "релігійні переконання"

На суді чоловік провину не визнав та заявив, що він є вірянином Другої пересипської церкви євангельських християн-баптистів. Житель Одещини стверджує, що "віра не доволяє йому клястись та тримати у руках зброю". Коли він у січні 2023 року отримував повістки, то спочатку оформив догляд за хворим батьком, проте через пів року той помер.

Тоді житель Одещини продовжував отримувати повістки. У ТЦК він заявив, що погодиться на мобілізацію лише за умови альтернативної служби. Проте через воєнний стан йому в цьому відмовили. Через це житель Одещини навіть звертався до уповноваженого ВР з прав людини. Коли йому вкотре дали повістку, він вирішив написати заяву про відмову від мобілізації.

Позиція ТЦК

Працівник ТЦК на суді заявив, що він пояснював підсудному "щодо відсутності можливості проходження альтернативної служби при призові по мобілізації та про наявність у війську посад, які не передбачають участі в бойових діях, таких як водій, чи майстер ремонту техніки. В законі про мобілізацію немає пунктів про відстрочку від служби через релігійні переконання".

Вирок суду

Суд послався на пояснення Верховного суду, в якому йдеться що: "Жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації з метою виконання свого конституційного обов`язку із захисту територіальної цілісності та суверенітету держави від військової агресії з боку іноземної країни". Суд також вважає, що підсудний "міг бути задіяний у ремонті техніки, будівництві укріплень, вивезенні поранених, перевезенні вантажів та виконанні інших функцій, не пов`язаних із використанням зброї. Такі ж показання, в судовому засіданні надали представники ТЦК та СП".

А тому чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Читайте також: