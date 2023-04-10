Чоловік у Вінниці вбив ексдружину, матір та двох своїх дітей: суд ухвалив остаточний вирок

Верховний суд України ухвалив остаточний вирок чоловіку, який у Вінниці вбив матір, ексдружину та своїх двох дітей. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

У Вінниці 2018 року сталось моторошне вбивство всієї родини. Мертвими знайшли двох жінок, 3-річну дівчинку та 7-річного хлопчика. Підозрюваним одразу став родич жертв.

За даними слідства, чоловік постійно сварився зі своєю мамою та ексдружиною. У день трагедії нападник посварився з колишньою, через що він накинувся на жінку: він душив її та бив молотком. Аналогічне він вчинив щодо матері та двох власних дітей. Дві жінки та хлопчик загинули на місці трагедії, дівчинка померла у лікарні. Чоловік позбувся доказів своєї причетності та самостійно викликав поліцію, вдаючи стан шоку.

Чоловіку інкримінували умисне вбивство чотирьох людей (п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Суд першої інстанції засудив його до довічного позбавлення волі, проте чоловік оскаржував вироки. Остаточне рішення ухвалив Верховний суд - довічне ув'язнення.

Вбивство родини у Вінниці: що відомо про трагедію

Як писав раніше ТСН.ua, мотивом вбивства за версією слідства стала інша родина засудженого. В нього була коханка і спільна з нею дитина. Сама жінка на жодне засідання не прийшла, з квартири з’їхала, з журналістами не спілкувалася.

Згідно з матеріалами сторони обвинувачення, підозрюваний зраджував дружині, тому в родині були постійні скандали. Вбивство планував заздалегідь.

Сім’я була порядна та небідна, кажуть сусіди. 30-річний чоловік, його мати, дружина та двоє дітей жили у чотирьокімнатній двоповерховій квартирі. Відомо, що чоловік був ITвцем, а його дружина - домогосподарка. Він міг розправитися з колишньою дружиною через тривалий конфлікт, кажуть правоохоронці. За рік до трагедії подружжя розлучилося, матір зловмисника проживала з невісткою та онуками, у них були гарні відносини.

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