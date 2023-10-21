Чоловік у військовій формі з пістолетом увірвався до магазину в Харкові: фото

Розбійником виявився колишній ув’язнений, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

У суботу, 21 жовтня, близько полудня до магазину у Новобаварському районі міста Харкова увірвався чоловік у військовій формі. Погрожуючи продавчині пістолетом він змусив її віддати гроші з каси.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Отримавши гроші, зловмисник не зупинився. Він побачив на жінці ювелірні прикраси та змусив її зняти все з себе та віддати йому.

Втекти далеко від місця злочину розбійникові не вдалося. Правоохоронці оперативно встановили його особу та затримали.

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Затриманим виявився 38-річний раніше судимий чоловік, який щойно в серпні цього року звільнився із місць позбавлення волі. До військової служби він жодного стосунку не має.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За розбій, вчинений в умовах воєнного стану підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у місті Гдиня у Польщі двоє українців зі зброєю намагались пограбувати гральний заклад. Їх затримали.

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