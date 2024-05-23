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Чоловік ухилився від мобілізації, бо "він двічі був на полігонах, але його не взяли до ЗСУ": чим це закінчилось

Чоловік ухилився від мобілізації, бо "він двічі був на полігонах, але його не взяли до ЗСУ": чим це закінчилось

На Волині чоловік ухилився від мобілізації. Колаж ТСН.ua

Житель Волині провину визнав та розкаявся.

На Волині до 1 року та 6 місяців засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. На суді він заявив, що двічі був на полігонах, але його не хотіли брати до ЗСУ. 

Про це йдеться у вироку Ратнівського райсуду Волинської області. 

За даними суду, у серпні 2023 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. У вересні він повинен був прибути до ТЦК, проте ухилився. 

На суді житель Волині провину визнав та розкаявся. Він заявив, що "двічі проходив військове навчання на полігонах у м. Рівному та м. Дніпрі, однак до лав ЗСУ розподілений не був, востаннє у зв`язку із незадовільним станом здоров`я. Зазначив, що повідомляв лікарів Ратнівської ВЛК про виявлену у м. Дніпрі хворобу (остеохондроз грудної клітини), однак був визнаний придатним до військової служби". 

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року та 6 місяців позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

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