Чоловік вбив подружжя та намагався вкоротити собі віку: чим закінчилась гучна історія на Львівщині

Вбивство / © Львівська обласна прокуратура

На Львівщині суд ухвалив вирок у справі подвійного вбивства, що сколихнуло регіон. Трагедія сталася на початку жовтня поблизу селища міського типу Лопатин (Шептицький район). Слідство встановило, що злочинець готувався до правопорушень.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Наприкінці вересня він через вікно проник до будинку свого односельчанина, де зламав сейф і викрав гладкоствольну мисливську рушницю з набоями. Окрім зброї, злодій прихопив камуфляжний одяг, бінокль, ніж, військову аптечку та харчі.

Вже за кілька днів викрадена зброя стала знаряддям вбивства. Увечері озброєний зловмисник увійшов до будинку місцевого подружжя.

Першою жертвою стала 48-річна жінка. Нападник пройшов на кухню та двічі вистрелив їй у голову. Другою жертвою став 51-річний господар. Коли чоловік повернувся додому і наштовхнувся на вбивцю, той вистрелив йому в голову на порозі дому. Обидва потерпілі загинули миттєво.

Після скоєного злочинець віриши грабувати будинок. Він забрав продукти, алкоголь та гаманець убитого господаря, в якому була валюта — євро, долари, злоті та гривні. З місця події втік на автомобілі вбитих ним людей.

«Зять померлих не зміг увечері зв’язатися з батьками і наступного ранку поїхав перевірити, що трапилося. Знайшовши родичів мертвими, він викликав поліцію», — наголосили в прокуратурі

Поліція розшукувала підозрюваного протягом місяця. Завдяки оперативно-розшуковим заходам його вдалося вистежити на території сусідньої Волинської області. Зрозумівши, що він в оточенні, чоловік намагався застрелитися, проте медикам вдалося врятувати його життя.

На підставі зібраних доказів суд визнав чоловіка винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство двох осіб, крадіжка, незаконне заволодіння транспортним засобом. Чоловіку винесли вирок у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, у Стрийському районі Львівської області правоохоронці розшукували 14-річну школярку, яка 4 лютого вранці вийшла з дому до школи, однак до навчального закладу не дійшла та не повернулася додому. Про зникнення дитини до поліції 5 лютого повідомила її мати.

До пошукових заходів одразу залучили особовий склад Стрийського районного управління поліції. Відомо, що дівчинка не мала при собі мобільного телефону, що ускладнило розшук.

Під час проведення оперативних заходів неповнолітню було знайдено без ознак життя. Остаточну причину смерті має встановити судово-медична експертиза. За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження, слідчі з’ясовують усі обставини події.