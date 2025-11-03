Чоловік вбив жінку в її день народження: все сталося на очах дитини

Поліція розслідує злочин / © Національна поліція України

Реклама

У Полтавській області чоловік забив до смерті 32-річну співмешканку. Свідком побиття матері став її малолітній син.

Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

«Уу Миргородській лікарні інтенсивного лікування померла 32-річна жінка. Смерть настала унаслідок травм, які напередодні завдав потерпілій співмешканець. Жінка святкувала свій день народження. Під час застілля між співмешканцями виник конфлікт, під час якого підозрюваний у присутності 11-річної дитини кулаками та ногами побив жінку», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Реклама

Постраждалу доправили до лікарні. Попри зусилля медиків, жінка померла.

Слідство триває. Зловмисника взято під варту.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині поліція затримала 25-річного чоловіка, який вбив двої жінок. Серед жертв — рідна бабуся.