- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 180
- Час на прочитання
- 1 хв
Чоловік вбив жінку в її день народження: все сталося на очах дитини
На Полтавщині святкове застілля закінчилося вбивством. Жінка померла у лікарні від отриманих травм.
У Полтавській області чоловік забив до смерті 32-річну співмешканку. Свідком побиття матері став її малолітній син.
Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.
«Уу Миргородській лікарні інтенсивного лікування померла 32-річна жінка. Смерть настала унаслідок травм, які напередодні завдав потерпілій співмешканець. Жінка святкувала свій день народження. Під час застілля між співмешканцями виник конфлікт, під час якого підозрюваний у присутності 11-річної дитини кулаками та ногами побив жінку», — йдеться у повідомленні прокуратури.
Постраждалу доправили до лікарні. Попри зусилля медиків, жінка померла.
Слідство триває. Зловмисника взято під варту.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині поліція затримала 25-річного чоловіка, який вбив двої жінок. Серед жертв — рідна бабуся.