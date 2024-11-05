Чоловік від 2022 року отримував повістки, але військові частини не брали на службу: його покарали

У Волинській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської області.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до мобілізації та у жовтні 2023 року дали "бойову" повістку, проте він категорично відмовився її отримувати.

На суді чоловік провину визнав лише частково. Він пояснив, що ще 2022 року пройшов ВЛК, яка визнала його "обмежено придатним" до мобілізації. У липні 2023 року він отримав повістку для відправлення до бойової частини, проте там його відмовились приймати. Після цього йому кілька разів давали повістки і він приходив до ТЦК.

"31 жовтня 2023 йому дали бойову повістку, від отримання якої він відмовився, оскільки він має на утриманні неповнолітню дитину, а його дружина не працює. Крім цього, зазначив, що має проблеми зі здоров'ям, хворіє з 18 років. На запитання суду ствердив, що не має встановленої групи інвалідності та будь-які підтверджувальні документи щодо обставин, про які вказує у своїх показах, у нього відсутні. Вважає, що його неправомірно поновили на військовому обліку 2019 року", — йдеться у матеріалах суду.

На суді працівники ТЦК зазначили, що під час вручення повістки чоловік категорично відмовився її отримувати, заявивши, що у нього "онкологія". У ВЛК ствердили, що у чоловіка були певні проблеми з хребтом, проте це не є причиною для уникнення військової служби.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Вінницькій області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку та заявив, що він погодиться на мобілізацію лише за умови наявності закону про реформу ТЦК.

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