Чоловік від 2022 року отримував повістки, але його так і не мобілізували: що він зробив

У Волинській області чоловік від 2022 року отримував повістки, проте уникнув мобілізації. За це його засудили до 3 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської області від 6 вересня 2024 року.

За даними суду, чоловік у жовтні 2022 року отримав повістку та повинен був прийти до ТЦК для відправлення до військової частини. Проте він ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що "у вересні 2022 року на блокпосту у м. Володимирі йому вручили повістку для уточнення даних, та зобов`язання з`явитись для їхнього уточнення до ТЦК на 18 жовтня 2022 року. Він пройшов військово-лікарську комісію, та черговий йому сказав, що у разі необхідності йому зателефонують. 26 жовтня 2022 року йому зателефонували з військкомату, коли він прийшов туди, йому вручили повістку на 28 жовтня 2022 року. Він просив надати йому відстрочку, оскільки його наречена була вагітною та вже невдовзі мала народити дитину, і він мав намір одружитись з нею, тому не з`явився за повісткою 28 жовтня 2022 року. Одружився він 29 жовтня 2022 року. Вважає, що не ухилявся від призову за мобілізацією, у задоволенні його клопотання про відстрочку відмовили".

Працівниця ТЦК зазначила, що ще у жовтні 2022 року чоловік відмовлявся від повістки. Коли той не прийшов на вказану дату, йому постійно присилали повістки за місцем проживання, проте житель Волині ухилявся від мобілізації. Вона додала, що "одруження, та/або народження дитини не можуть слугувати підставами для відстрочки під час мобілізації".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Хмельницькій області до 3 років та 6 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який добровільно захотів мобілізуватись, проте до ТЦК так і не потрапив.

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