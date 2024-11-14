Чоловік від 2022 року отримував повістки, проте його не мобілізували: він розповів, що вигадав

На суді чоловік підтвердив, що не хоче служити в армії.

У Сумах до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який від 2022 року отримував повістки, проте уникав мобілізації.

Про це йдеться у вироку Ковпаківського райсуду м. Суми.

За даними суду, чоловік ухилився від мобілізації. На засіданні підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він заявив, що ще 2022 року на блокпосту отримав повістку і його визнали придатним до мобілізації. У 2023 йому знову дали повістку на блокпосту, але він відмовився її отримувати. У липні 2023 року йому ще кілька разів давали повістки, але він не приходив до ТЦК. Підсудний зазначив, що він не хоче служити в армії, "оскільки не має необхідної військової підготовки та має проблеми зі здоров`ям".

Суд проаналізував матеріали справи та вважає, що чоловік працевлаштувався у місцевий водоканал, щоб отримати бронювання на роботі та уникнути призову до армії.

Жителя Сум визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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