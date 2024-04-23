Чоловік відгамселив косою двох сусідів та копа через "гній та каміння": чим усе закінчилось

На суді чоловік заявив, що він нічого не пригадує через "високий тиск".

У Дніпропетровській області до 4 років позбавлення волі засудили чоловіка, який побив косою двох сусідів та поліцейського. Конфлікт стався через гній на городі сусідів та те, що підсудному "здалось, що у його будинок кинули каміння".

Про це йдеться у вироку Петриківського районного суду Дніпропетровської області.

Чоловік заявив, що він розізлився, бо хтось кинув каміння у його дім

За даними суду, інцидент стався в одному із сіл Дніпропетровщини у серпні 2023 року. Там чоловік побив двох сусідів. А коли люди викликали поліцію - він накинувся на правоохоронця та пошкодив патрульне авто.

На суді підозрюваний спочатку провину заперечував, проте після допиту всіх свідків визнав, що він таким мав конфлікт з сусідами та поліцією. Того дня чоловік випив 200 грам горілки та почув, що нібито хтось кинув камінь у його будинок. На вулиці підсудний побачив сусіда з косою. Він вихопив у нього знаряддя праці та почав бити потерпілого. Він зазначив, що коли сусід почав тікати - він побіг за ним. Підсудний стверджував, що нападу на іншого сусіда, працівника поліції та пошкодження авто копів - не пам'ятає, бо "у нього піднявся тиск". Чоловік також наполягав, що сусіди напали на нього першими.

Чоловік сварився з сусідами через гній та без причин побив потерпілих

Один із сусідів розповів, що він побачив, як на вулиці підсудний гамселить чоловіка. Він закликав нападника зупинитись та сказав дружині викликати поліцію. Проте після цього агресивний сусід вдарив і його.

Інший сусід додав, що він проходив повз будинку нападника. Тоді нетверезий чоловік почав на нього кричати та побив палицею від коси.

Працівник поліції додав, що вони прибули на виклик через бійку. Підсудний був агресивний та косою розбив вікно в авто поліції, а після цього поранив його.

Свідок події розповіла, що вона теж того дня посварилась із підсудним, бо йому не сподобалось те, що на її городі є гній. Вона додала, що бачила, як нападник бив сусідів та копа.

Інші свідки розповіли суду ту ж саму версію подій.

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 345 КК України. Його засудили до 4 років позбавлення волі. Також засуджений повинен компенсувати Нацполіції понад 21 тис. грн (20 тис. грн він уже сплатив) через пошкодження службового авто.

Вирок суду

Нагадаємо, у Дніпрі оголосили вирок Артемію Рябчуку, який розстріляв людей на "Південмаші".

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