Чоловік відкрив стрілянину просто у дворі в Хмельницькому: нові подробиці інциденту

Правоохоронці продовжують перевірку та встановлюють усі обставини інциденту.

Поліція

Поліція / © Національна поліція Хмельницької області

У Хмельницькому сталася стрілянина у дворі житлового будинку.

Як уточнила в коментарі для ТСН.ua речниця поліції Хмельницької області Інна Глега, чоловік стріляв зі стартового пістолета.

«Чоловік стріляв зі стартового пістолета, відповідно поранених чи загиблих немає», — повідомила вона.

За словами представниці поліції, наразі правоохоронці надають кваліфікацію цій події, після чого буде ухвалене рішення щодо подальшої долі чоловіка.

Наразі в поліції ще не мають відповіді на питання, чи перебував чоловік у стані алкогольного або іншого сп’яніння. Також наразі незрозуміло, чи є стрілець військовослужбовцем.

У поліції Хмельницької області додали, що чоловіка, який здійснив постріли у дворі житлового будинку, затримано.

«35-річного чоловіка, який стріляв, затримали на місці події. Поліцейські з’ясували, що він здійснив один постріл зі стартового пістолета в асфальтне покриття. Травмованих немає», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Хмельницькому на вулиці Шухевича чоловік здійснив постріли у дворі будинку. За попередніми даними, стрілянину влаштував військовослужбовець.

Надзвичайні події України — останні новини

Нагадаємо, в Чернігові 19 квітня також сталася стрілянина. Двоє п’яних чоловіків йшли вулицею, і один із них здійснив кілька пострілів у повітря зі стартового пістолета. Поліцейські оперативно затримали 23-річного хулігана, зброю вилучили. За даними поліції, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Також 23 квітня у Львові місцеві жителі повідомили про постріли. На місце оперативно прибули правоохоронці та медики. В Мережі було відео, на якому затримують ймовірного стільця.

