Чоловік відмовився брати повістку і викликав поліцію до працівників ТЦК: як все закінчилось

У Полтавській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Лубенського районного суду Полтавської області.

За даними суду, у серпні 2024 року чоловіка визнали придатним до служби в армії. Йому намагались дати повістку для відправлення до військової частини. Проте житель Полтавщини категорично відмовився отримувати повістку.

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що працівники ТЦК дійсно намагались дати йому повістку, проте він відмовився її отримувати та викликав поліцію. Після цього військові склали заяву про відмову від мобілізації.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Дрогобичі Львівської області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації.

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