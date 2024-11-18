Чоловік відмовився отримувати повістку, бо "мобілізація не загальна": що вирішив суд

У Чернігівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Куликівського районного суду Чернігівської області.

За даними суду, у червні 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Проте коли йому намагались дати повістку, він відмовився її отримувати та ухилився від призову.

На суді житель Чернігівщини провину заперечив. Він повідомив, що дійсно його визнали придатним до мобілізації, але він відмовився від повістки.

"Відразу після проходження комісії, в приміщенні ТЦК йому дівчина працівниця ТЦК намагались вручити повістку. При цьому повідомила, щоб він наступного дня з`явився з речами. Він не знав, що саме була за повістка, але зрозумів, що це було бойове розпорядження для направлення його у військову частину. Він відмовився отримувати повістку, оскільки вважає що мобілізація в України не загальна, а часткова. Служити та воювати він не бажає. Наступного дня з цих же причин в ТЦК він не прийшов. Вину не визнає, оскільки вважає, що відсутні підстави для його мобілізації", - йдеться у матеріалах суду.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації через свій вік.

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