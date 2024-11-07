Чоловік відмовився отримувати повістку та задонатив на ЗСУ 5000 грн: як все закінчилось

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Полтавській області до іспитового терміну засудили 43-річного чоловіка, який відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Миргородського міськрайонного суду Полтавської області.

За даними суду, у лютому 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Йому намагались вручити повістку, проте він категорично відмовився її отримувати.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що "дуже злякався служби в армії", а тому не взяв повістки. Житель Полтавщини додав, що він вже задонатив 5000 грн на ЗСУ.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Волинській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації.

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