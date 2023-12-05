Чоловік відмовився від мобілізації, бо дружина заборонила: як його покарали

На суді чоловік повторив, що не хоче служити в армії.

У Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Гусятинського районного суду Тернопільської області.

За даними суду, 12 липня 2023 року ВЛК визнала чоловіка придатним до служби в армії. Того ж дня він отримав повістку та повинен був 14 липня прийти до військкомату. Проте житель Тернопільщини проігнорував це.

На суді чоловік пояснив, що 12 липня він відзначав свято апостолів Петра і Павла. Того дня прихали військкоми та завезли його у ТЦК і СП для проходження ВЛК. Там чоловіка визнали придатним до служби в армії та вручили "бойову повістку" на 14 липня. Чоловік пояснив, що проігнорував службу в армії, бо "служив в пожежному взводі у військовій частині та жодних навиків володіння зброєю та бойового досвіду не має". Також він пояснив, що його дружина влаштувала скандал та вимагала, щоб він нікуди не йшов. На суді чоловік додав, що не хоче служити в армії.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок Гусятинського райсуду

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік у ТЦК письмово відмовився від повістки та мобілізації.

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