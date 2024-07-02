Чоловік відмовився від мобілізації, бо його "примусово з роботи забрали до ТЦК": чим це закінчилось

На суді чоловік частково визнав провину.
У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Дунаєвецького районного суду Хмельницької області.
За даними суду, житель Хмельниччини пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У червні 2023 року він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.
На суді чоловік заявив, що він "може винний в чомусь, може ні". Він заявив, що нібито його примусово забрали з роботи до військкомату, де він нібито не належним чином пройшов ВЛК.
"Потім повезли в м. Кам`янець-Подільський для проведення медичного огляду, де казав хірургу, що має порвані зв`язки, але він увагу не звернув, потім дали якийсь папір, що обвинувачений не читав. Лікарі написали, що він придатний до військової служби. В подальшому в військкоматі чоловік вручив обвинуваченому бойову повістку на 20 число. 20.06.2023 року він з`явився до РТЦК , перебував на вулиці, однак в приміщення не заходив та не відмічався, бо його примусово хотіли забрати", - заявив на суді чоловік.
Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, чоловік отримав "бойову" повістку і 9 місяців ховався від мобілізації.
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