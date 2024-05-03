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Чоловік відмовився від мобілізації через пораду брата-військового: чим це закінчилось

Чоловік відмовився від мобілізації через пораду брата-військового: чим це закінчилось

На Буковині судили чоловіка через ухилення від мобілізації / Фото: ТСН.ua

Чоловік на суді провину визнав та розкаявся.

У Чернівецькій області до 1 року та 10 місяців обмеження волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. На суді він заявив, що в армію не пішов, оскільки його брат-військовий порадив уникати служби. 

Про це йдеться у вироку Глибоцького районного суду Чернівецької області. 

За даними суду, у вересні 2023 чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Проте він категорично відмовився від мобілізації. 

На суді підсудний провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що "є сиротою та має лише рідного брата, який проходить службу у ЗСУ за контрактом, бере участь у бойових діях та радив ні в якому разі не йти служити". 

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року та 10 місяців  обмеження волі. 

Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, на Львівщині чоловік заявив, що представники ТЦК "викрали його дорогою на роботу" і дали повістку

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