Чоловік відмовився від мобілізації та вигадав три причини, щоб не приходити до ТЦК: як це закінчилось

У Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Чортківського районного суду Тернопільської області.

Житель Тернопільщини отримав повістку і не прийшов до ТЦК

За даними суду, житель Тернопільщини у червні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Того ж дня він отримав "бойову" повістку, проте так і не прийшов до ТЦК.

Підсудний вигадав кілька причин, щоб уникнути мобілізації

Під час слідства чоловік свою провину заперечив. На суді він заявив, що "його привезли в військкомат, де пройшов медичну комісію. Там його було визнано придатним до військової служби". Проте житель Тернопільщини стверджував, що 2000 року він перебував у лікарні і медик рекомендував йому "берегти мозок", але на обліку в медустанові він не був через наполягання матері.

Житель Тернопільщини також зазначав, що він не прийшов до ТЦК, "бо не може перебувати в негативі. Мовляв, ще одна причина, чому він не хоче йти служити, "бо є віруючою людиною, не може брати в руки зброю". Перебуваючи на військовій службі, може втратити розум". Військкомів чоловік звинуватив у "порушеннях".

Сестра підсудного стверджувала, що у її брата є "психічні відхилення"

Сестра підсудного стверджувала, що її брат "був в шоковому стані. Він казав, що не може йти воювати, а краще піде в тюрму. Проходячи медичне обстеження, брат говорив на комісії, що в нього болить нога і в нього є психічні відхилення".

Судовий психіатр зробив свої висновки

Суд проаналізував матеріали справи та встановив, що підсудний не перебував на обліку у медичному закладі.

Судовий психіатр також зазначив, що підсудний "є здоровим та не потребує додаткового обстеження. На час проведення експертизи була наявна довідка про те, що житель Тернопільщини в 2000 році лікувався протягом нетривалого часу. Даних про перебування в подальшому в лікарні не було. На момент проведення експертизи розладу психіки у не було. Якщо певний розлад психіки у чоловіка і був, то він не перейшов у хронічний розлад, а був тимчасовим. Також зазначив, що при зміні обстановки, емоційного стану даний розлад теоретично може проявитися у кожної людини. Однак, вказані обставини не впливають на виконання військових обов`язків".

Вирок суду

Жителя Тернопільщини визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Дніпропетровській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації.

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