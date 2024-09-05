Чоловік відмовився від повістки і від 2022 року ховався від мобілізації: чим це закінчилось

У Кіровоградській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який ще 2022 року відмовився від повістки та 2 роки ухилявся від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 3 вересня 2024 року.

За даними суду, чоловік у вересні 2022 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Проте чоловік категорично відмовився отримати повістку на відправлення до військової частини. Також підсудний не прийшов до ТЦК та ховався від мобілізації.

На суді житель Кіровоградщини провину визнав та розкаявся. Він просив суд суворо його не карати.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили 41-річного чоловіка, якого спочатку військові частини відмовлялись брати на службу, а згодом він проігнорував повістку, оскільки був нетверезий.

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