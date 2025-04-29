Чоловік відмовився від мобілізації, бо він "білорус та не розуміє української мови": як це закінчилось

Чоловік ухилився від мобілізації

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У Хмельницькій області до 3 років та 6 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Летичівського районного суду Хмельницької області.

За даними суду, житель Хмельниччини, який є громадянином України, пройшов ВЛК. Його визнали придатним до мобілізації.

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У липні 2024 року чоловіку дали повістку, проте він ухилився від мобілізації.

На суді житель Хмельниччини провину заперечив. Він заявив, що «про отримання повістки він розписався, проте наміру проходити військову службу він не має, оскільки народився у Казахстані, за національністю є білорусом, тому не зобов`язаний брати до рук зброю та захищати Батьківщину».

Дружина чоловіка стверджувала, що «він не вміє читати та писати українською мовою».

Працівник ТЦК на суді пояснив, що підсудному «в усній формі було роз`яснено наслідки ухилення від призову під час мобілізації, на особливий період, оскільки останній вільно не володіє українською мовою. Призовник розписався про отримання бойової повістки, проте повідомив, що проходити службу не бажає, так як не є українцем та народився в Казахстані».

Керівник підсудного розповів, що чоловік з ним розмовляє саме українською мовою. Підлеглого він позитивно охарактеризував.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років та 6 місяців позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Дніпропетровській області до 3 років і 6 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.