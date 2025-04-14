Чоловік відмовився від мобілізації через те, що він сирота: чи покарали його за це

Вирок суду / © ТСН.ua

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У Харкові суд ухвалив вирок щодо чоловіка, який отримав повістку, але категорично відмовився від проходження служби.

Про це пише Судово-юридична практика.

Згідно з матеріалами справи, військовозобов’язаний у травні 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. У серпні того ж року чоловік отримав повістку, але подав заяву з відмовою від служби.

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На засіданні суду обвинувачений частково визнав свою провину. Він пояснив свою відмову тим, що є сиротою, не має дітей і не бачить сенсу в захисті держави. Військовозобов’язаний повідомив, що під час проходження ВЛК 21 травня 2024 року його визнали придатним до військової служби. Однак, на підставі медичного документа, який підтверджує наявність виразки, він вирішив подати заяву про відмову від служби.

Розглянувши всі обставини, суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України і виніс покарання у вигляді трирічного позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чоловік отримав дві повістки, проте ухилився від мобілізації.