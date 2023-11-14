Чоловік вигадав "дешевий спосіб" виїзду з України: як усе закінчилось

У Львівській області на понад 10 тисяч гривень оштрафували уродженця Житомира, який вигадав "дешевий спосіб" виїзду з України.

Про це йдеться у вироку Мостиського районного суду Львівської області.

За даними суду, чоловік у Житомирі знайшов в Інтернеті бланк пенсійного посвідчення із другою групою інвалідності, на сторінках якого були проставлені реквізити та печатки управління Пенсійного фонду України в Оболонському районі м. Києва. Він роздрукував його на принтері, вклеїв своє фото та вписав дані.

21 лютого 2023 року чоловік вирушив на кордон і на пункті пропуску "Мостиська" показав прикордонникам "документ", що він має другу групу інвалідності. Проте чоловік не зміг виїхати за кордон, оскільки його викрили.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся.

Мостиський районний суд Львівської області визнав чоловіка винним за ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України. Його оштрафували на 10 540 грн. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, прикордонник перелічив категорії, хто з чоловіків може виїжджати за кордон.

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