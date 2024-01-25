Чоловік вигадав, як за 100 доларів виїхати за кордон: чим це закінчилось

У Львівській області на 17 тисяч грн оштрафували уродженця Хмельниччини, який пропонував прикордоннику 100 доларів, щоб виїхати за кордон.

Про це йдеться у вироку Старосамбірського районного суду Львівської області.

За даними суду, інцидент стався у листопаді 2023 року на пункті пропуску "Смільниця- Кросценко". Там чоловік намагався перетнути кордон, проте не зміг це зробити через воєнний стан та мобілізацію. Тоді підозрюваний запропонував прикордоннику 100 доларів хабаря, після чого його затримали правоохоронці.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Українець пояснив, що "мав перевезти товар, а прикордонники його не пропустили, тому він вирішив надати неправомірну вигоду прикордоннику - 100 доларів США, які поклав в паспорт".

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.369 КК України та оштрафував на 17 тис. грн. Також суд конфіскував у чоловіка 100 доларів.

Вирок суду

Нагадаємо, військова висловилась про "другий фронт" після війни та українців-втікачів.

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