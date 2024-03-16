Чоловік вистрибнув з вікна будівлі ТЦК у Чернівцях: омбудсмен повідомив подробиці 

Чоловік зізнався, що на нього ніхто не тиснув із працівників ТЦК.

43-річний чоловік, який наприкінці грудня 2023 року вистрибнув з вікна другого поверху Чернівецького міського ТЦК та СП, зізнався, що на нього ніхто не тиснув із працівників ТЦК

Про це повідомив уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець, пише molbuk.ua

"До нас надійшла заява, що у Чернівцях хлопець стрибнув із другого поверху військкомату. Ми відправляли моніторингову перевірку. Його запитували, чому він так зробив, чи на нього хтось тиснув, бив. Тобто якими були мотиви його вчинку, чи вбачав у діях ТЦК порушення? На що той зізнався: "Та ні, не було, я просто сам вирішив стрибнути", - сказав Лубінець.

Нагадаємо, наприкінці грудня торік у Чернівцях з вікна другого поверху міського ТЦК, що на вулиці Головна, вистрибнув чоловік. З'ясувалося, що він родом із Київщини, йому 43 роки. Через падіння з висоти чоловік отримав відкритий перелом ноги.

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