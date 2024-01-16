Чоловік вивіз за кордон 14 ухилянтів, які тікали від мобілізації: що він вигадав і чи покарали його 

На Волині засудили директора компанії, яка здійснює міжнародні перевезення. Чоловік допоміг втекти від мобілізації орієнтовно 14 чоловікам.

Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області.

За даними суду, директор компанії, яка здійснює міжнародні транспортні перевезення ТОВ "Шатл Експрес", у жовтні-листопаді 2022 року допомагав чоловікам тікати за кордон та ухилятися від мобілізації.

Він вносив їх, як водіїв до системи "Шлях" і ухилянти виїхали з України та не повернулись. Суд встановив, що підозрюваний 18 жовтня допоміг виїхати за кордон одному чоловіку, 24 жовтня - двом, 2 листопада - трьом, 7 листопада - двом, 9 листопада - трьом, 14 листопада - одному, 16 листопада - одному, 21 листопада - одному. У матеріалах суду не вказано, чи платили ухилянти чоловіку за перенаправлення за кордон.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що дійсно допоміг ухилянтам втекти за кордон, реєструючи військовозобов`язаних у системі "Шлях", як водіїв ТОВ "Шатл Експерс", які не були працевлаштовані в товаристві.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 332 та ч. 2 ст. 332 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі з забороною обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності на строк 2 роки.

Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Закарпатській області до іспитового терміну засудили далекобійника, який вивіз за кордон двох чоловіків-ухилянтів. Він реєстрував їх у системі "Шлях", як других водіїв фури і таким чином чоловіки втекли від мобілізації.

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