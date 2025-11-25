Чоловік влаштував стрілянину в лікарні Івано-Франківська: деталі з фото

Фото з місця стрілянини в лікарні Івано-Франківська / © Поліція Івано-Франківської області

В Івано-Франківську правоохоронці оперативно затримали зловмисника, який 21 листопада у приміщенні лікарні здійснив кілька пострілів із пневматичного пістолета та поранив іншого пацієнта.

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

Працівники лікарні повідомили до поліції про те, що один із пацієнтів погрожує персоналу зброєю та поранив іншого. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, оперативники та експерти-криміналісти.

Як з’ясували правоохоронці, стрілянину влаштував п’яний 51-річний житель Івано-Франківської територіальної громади. Чоловік вступив у конфлікт із 39-річним жителем Коломийщини — теж пацієнтом лікарні. Під час суперечки 51-річний чоловік здійснив три постріли з пневматичного пістолета в іншого пацієнта та вдарив його по голові рукояткою зброї.

Потерпілий зазнав тілесних ушкоджень, йому надали медичну допомогу.

Поліцейські вилучили пневматичний пістолет та інші речові докази. Правоохоронці затримали стрільця та повідомили йому про підозру у хуліганстві. За це фігурантові загрожує до семи років ув’язнення.

До слова, 23 листопада на подвір’ї школи №13 у Львові стався інцидент зі стріляниною між двома батьками учнів одного класу. Конфлікт виник на ґрунті попередньої суперечки між дітьми. Після зустрічі з директором та соцпрацівником, де батьки не дійшли згоди, вони продовжили з’ясовувати стосунки на вулиці. Один із чоловіків дістав пневматичний пістолет і здійснив, за попередніми даними, чотири постріли в опонента. Потерпілий отримав поранення в живіт і ногу.