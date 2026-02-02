ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
156
2 хв

Стрілянина в ресторані Одеси: чоловік тероризував офіціантку

Озброєний пістолетом чоловік тероризував офіціантку, вимагаючи незаконних послуг.

Ірина Лаб'як
Поліція Одеси затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в ресторані

Поліція Одеси затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в ресторані / © Поліція Одеської області

У ресторані на Фонтанській дорозі в Одесі 41-річний чоловік влаштував стрілянину після відмови офіціантки надати йому наркотики. Правоохоронці затримали зловмисника, якому тепер загрожує тривалий термін ув’язнення.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Інцидент стався пізно ввечері на початку цього тижня в одному з ресторанів на Фонтанській дорозі. Про подію правоохоронців поінформувала адміністраторка закладу. За її словами, один із відвідувачів поводився агресивно, мав пістолет і здійснив постріл.

Подробиці стрілянини в ресторані

Поліцейські з’ясували, що того вечора 41-річний уродженець Дніпропетровської області, який нині проживає в Одесі, відпочивав у ресторані разом із товаришем. У розпал застілля чоловік, який був п’яним, почав вимагати від 18-річної офіціантки принести йому наркотики. Почувши у відповідь, що заклад не надає незаконних послуг, він обурився, дістав пістолет і вистрілив у підлогу поруч із працівницею. На щастя, дівчина не зазнала ушкоджень.

Зловмисника правоохоронці затримали в процесуальному порядку. У нього вилучили зброю та знайдену на місці гільзу. За попередніми даними, це — пристрій для відстрілу гумових куль. Усі речові докази скеровано на експертне дослідження.

Пістолет, із якого стріляв чоловік в одеському ресторані / © Поліція Одеської області

Пістолет, із якого стріляв чоловік в одеському ресторані / © Поліція Одеської області

Що чекає на стрільця?

Зловмиснику повідомили про підозру. Тепер йому загрожує до семи років ув’язнення за хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю і було вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для завдавання тілесних ушкоджень.

Зараз вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

До слова, напередодні у Вінниці невідомий відкрив вогонь у бік групи оповіщення ТЦК та СП, після чого втік. За даними поліції, зловмисник здійснив кілька пострілів, побачивши військових, проте, на щастя, ніхто не постраждав.

