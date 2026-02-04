- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 305
- Час на прочитання
- 1 хв
Чоловік втопився у крижаній воді, перетинаючи кордон: фото
Через сильну течію Дністра та низьку температуру води чоловік почав тонути одразу після спроби переплисти річку.
Мешканець міста Ямполя на Вінниччині намагався вплав перетнути державний кордон і дістатися до Молдови, але втопився у річці Дністер. Тіло 31-річного місцевого жителя дістали з води лише наступного дня.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
У вівторок, 3 лютого, прикордонники виявили рух чоловіка у напрямку річки Дністер.
Він через кригу перейшов на острів поблизу берега, після чого зайшов у воду, роздягнувся та намагався вплав перетнути державний кордон. Однак, через сильну течію та низьку температуру води чоловік одразу почав тонути.
«Прикордонний наряд негайно прибув на місце події та намагався врятувати його. Однак, через складні погодні умови, фізично дістатись до потерпілого було неможливо», — повідомили в ДПСУ.
Водолазна група ДСНС лише наступного дня зуміла дістати тіло потопельника з річки та підняти на поверхню.
Прикордонники закликають громадян не ризикувати власним життям та зважати на реальні загрози, які несуть зимові водойми.
