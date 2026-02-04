Чоловік втопився у крижаній воді, перетинаючи кордон: фото

Річка взимку. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

Реклама

Мешканець міста Ямполя на Вінниччині намагався вплав перетнути державний кордон і дістатися до Молдови, але втопився у річці Дністер. Тіло 31-річного місцевого жителя дістали з води лише наступного дня.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

У вівторок, 3 лютого, прикордонники виявили рух чоловіка у напрямку річки Дністер.

Реклама

Він через кригу перейшов на острів поблизу берега, після чого зайшов у воду, роздягнувся та намагався вплав перетнути державний кордон. Однак, через сильну течію та низьку температуру води чоловік одразу почав тонути.

«Прикордонний наряд негайно прибув на місце події та намагався врятувати його. Однак, через складні погодні умови, фізично дістатись до потерпілого було неможливо», — повідомили в ДПСУ.

Водолазна група ДСНС лише наступного дня зуміла дістати тіло потопельника з річки та підняти на поверхню.

© Держприкордонслужба

Прикордонники закликають громадян не ризикувати власним життям та зважати на реальні загрози, які несуть зимові водойми.

Реклама

Нагадаємо, у Вінниці викрили злочинну групу, яка організувала схему уникнення мобілізації під виглядом громадської діяльності. Зловмисники за гроші обіцяли чоловікам фізичний «захист» від представників ТЦК та безперешкодний проїзд через блокпости.