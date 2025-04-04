Чоловік виявив помилку в повістці і не з’явився до ТЦК: що вирішив суд

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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У Хмельницькій області військовозобов’язаний після уточнення даних та проходження ВЛК отримав бойову повістку, в якій виявив помилку. У прізвищі чоловіка неправильно написали одну літеру. У зв’язку з цим він вирішив не з’являтися до.ТЦК

Про цей випадок повідомляє Судова газета.

Виявивши помилку в повістці, чоловік зателефонував у ТЦК та повідомив, що не прийде.

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Коли ж військовозобов’язаному виписали нову повістку та намагалися вручити її, він, як йдеться у матеріалах судової справи, «не відчиняв двері й перестав відповідати на телефонні дзвінки, а одного разу, піднявши слухавку, нецензурно послав солдата і сказав, що служити не буде».

У листопаді 2024 року Хмельницький міськрайонний суд виправдав чоловіка. Але в березні 2025 року апеляційний суд Хмельницької області скасував це рішення.

На суді обвинувачений пояснював, що не збирався ухилятися від мобілізації, але «не хотів служити під чужим прізвищем».

За його словами, якби із ним щось трапилося під час служби, «то нікому до цього не було б діла і невідомо, за яким прізвищем його би шукали родичі».

Однак суд вказав, що допущена в повістці помилка в написанні прізвища не давала підстав для сумніву, що вона адресована саме обвинуваченому, адже неправильно було зазначено лише одну літеру, а решта анкетних даних (ім’я, по батькові, номер мобільного та адреса проживання) відповідали його особі.

Окрім того, військовозобов’язаний не вчинив жодних дій, щоб самостійно виправити помилку, звернувшись до ТЦК для уточнення анкетних даних.

За вироком апеляційного суду звинуваченому за ст.336 КК України призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Хмельницькій області судили чоловіка, який вдарив стільцем працівника ТЦК у приміщенні військкомату.