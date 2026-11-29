Чи можна знятися з обліку за законом 2013 року про граничний вік / © Unsplash

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Дніпропетровський окружний адміністративний суд розглянув позов 53-річного чоловіка, який вимагав від ТЦК та СП оновити його статус у застосунку «Резерв+» і реєстрі «Оберіг» на «виключений з військового обліку«. Чоловік посилався на законодавство 2013 року.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Чоловік хотів знятися з обліку, посилаючись на закон 2013 року

Заявник посилався на те, що 2 червня 2013 року йому виповнилося 40 років — це було тодішньою максимальною межею перебування у запасі. Саме тому свій нинішній статус військовозобов’язаного він вважав незаконним.

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У вересні 2026 року позивач подав позов проти ТЦК та СП, вимагаючи визнати його бездіяльність протиправною. На переконання чоловіка, відомство мало оновити його профіль у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, присвоївши статус «виключений з військового обліку».

Заявник також просив суд зобов’язати ТЦК та СП внести до бази «Оберіг» запис про його виключення з обліку на підставі пункту 4 частини шостої статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» — у зв’язку з досягненням граничного віку перебування в запасі.

Окремою вимогою було синхронізувати ці зміни у «Оберіг» та «Резерв+», щоб електронний документ відповідав правовому статусу, який, на думку позивача, він отримав ще 2013 року. У редакції статті 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» № 2232-XII, що діяла 2 червня 2013 року, рядові другого розряду перебували в запасі лише до 40 років.

Водночас пункт 4 частини шостої статті 37 цього Закону передбачав виключення з обліку всіх громадян України, які перетнули граничну вікову межу запасу.

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На думку заявника, подальші поправки до статті 28 Закону № 2232-XII, що підняли віковий поріг спершу до 50, а потім до 60 років, не можуть повертати йому статус військовозобов’язаного, адже запрацювали вже після того, як він досяг вікової межі за старими правилами.

Посилаючись на статтю 58 Конституції України, чоловік вказував, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Тому норми 2014 року, мовляв, не стосуються правовідносин, які завершилися ще в червні 2013-го.

Аргументуючи позов, чоловік послався на статті 19 та 58 Конституції України, статті 28 і 37 Закону № 2232-XII, Закон України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» № 1951-VIII, а також на Порядок оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 559.

Аргументи ТЦК та СП

У ТЦК вимоги назвали необґрунтованими й такими, що не відповідають чинному законодавству. Там нагадали про статтю 65 Конституції України, за якою захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності є обов’язком громадян. Також у ТЦК та СП вказали на запровадження воєнного стану та загальної мобілізації, в межах яких органи військового управління забезпечують ведення обліку й мобілізаційну готовність держави.

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За чинною статтею 28 Закону № 2232-XII військовозобов’язані в запасі зі званнями рядового, сержантського та старшинського складу поділяються на два вікові розряди, і для другого розряду межа становить 60 років.

У відомстві не заперечували, що в червні 2013 року, коли позивачеві виповнилося 40 років, тодішня редакція статті 28 справді встановлювала для рядових другого розряду 40-річний поріг запасу.

Проте сам по собі цей факт не припиняє військового обов’язку громадянина і не є безумовною підставою вважати його виключеним з обліку на момент спору, — наголосив відповідач.

Після змін 2014 року, які поступово підняли вікову межу до 50, а згодом до 60 років, чоловік потрапив під дію оновленого Закону № 2232-XII, оскільки ще не досяг нового граничного віку.

Перегляд граничного віку перебування в запасі, переконані у військкоматі, діє щодо становища позивача на майбутнє і не порушує принципу незворотності нормативно-правових актів у часі. Оскільки під час виникнення спору чоловікові ще не було 60 років, підстав виключати його з обліку за віком немає, вважали у ТЦК.

Контраргументи позивача

Судова суперечка продовжилася. Чоловік заявив, що відповідач неправильно тлумачить статтю 28 Закону № 2232-XII, ігноруючи ту редакцію, яка діяла на момент досягнення ним 40-річчя, і наполягав, що вік був самостійною законною підставою для виключення з обліку, а обов’язок оформити це виник у військкомату ще 2013 року.

Також чоловік вказав, що відповідач не надав належних і допустимих доказів законності збереження його статусу, а також документів, які обґрунтовували б правомірність даних у реєстрі «Оберіг».

Посилаючись на частину другу статті 77 КАС України, позивач нагадав: саме суб’єкт владних повноважень мусить доводити правомірність своїх рішень, дій чи бездіяльності.

Що з’ясував суд із матеріалів справи

У межах справи № 160/29682/26 суд встановив, що позивач є громадянином України та перебуває на військовому обліку. 40 років йому виповнилося 2 червня 2013 року, 50 років — 2 червня 2023 року, а на момент звернення до суду у вересні 2026-го чоловікові було 53 роки.

За даними облікової картки з системи «Оберіг», позивач має звання «солдат», військово-облікову спеціальність 097 і статус «Стоїть на обліку». Ці відомості внесли до системи 2 березня 2023 року. При цьому в картці відсутні будь-які записи про виключення чоловіка з обліку.

У системі «Оберіг» є позначка від 1 січня 2025 року про несвоєчасне уточнення даних та запис від 31 грудня 2025 року про автоматичне скасування цього порушення. Суд підкреслив, що наявність таких відомостей у системі лише фіксує події навколо облікового статусу, але сама собою не доводить правомірність його збереження — це потрібно оцінювати з огляду на законодавство та докази у справі.

На вимогу суду ТЦК та СП уточнив, що повістку чоловікові не надсилали, а адмінпротоколи чи постанови щодо нього не складали, і долучив односторінкову PDF-копію картки з «Оберегу». Проте колегія зауважила, що цей документ показує лише поточний статус і не підтверджує, чи виключали позивача з обліку.

Позиція суду щодо підвищення граничного віку запасу

Вирішуючи спір, суд спирався на статті 19 та 65 Конституції України, які зобов’язують органи влади діяти виключно в межах закону, а громадян — захищати Вітчизну. Засади виконання цього обов’язку, перебування в запасі та дотримання правил військового обліку деталізує Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» № 2232-XII. Зокрема, стаття 28 цього Закону визначає порядок перебування в запасі, поділ військовозобов’язаних на розряди та їхній граничний вік.

Суд проаналізував законодавчі зміни щодо вікових критеріїв запасу, які відбулися у 2013–2014 роках. Станом на 2 червня 2013 року, коли позивачеві виповнилося 40 років, граничний вік перебування в запасі другого розряду для рядового, сержантського та старшинського складу справді становив 40 років. Відповідно до тодішньої редакції пункту 4 частини шостої статті 37 Закону № 2232-XII, досягнення цього віку було підставою для виключення громадянина з військового обліку.

Однак для вирішення спору суд оцінив не лише факт досягнення 40-річчя у 2013 році, а й правові наслідки подальшого підвищення вікової межі. Протягом 2014 року парламент двічі вносив зміни до статті 28 Закону № 2232-XII: спершу Законом № 1169-VII від 27 березня граничний вік перебування в запасі другого розряду підняли до 50 років, а згодом Законом № 1604-VII від 22 липня — до 60 років. При цьому незмінною залишилася норма про те, що граничний вік другого розряду є граничним віком перебування в запасі та військовому резерві загалом.

Колегія суддів наголосила, що ці законодавчі зміни мають загальний характер і регулюють статус усіх громадян, які за чинним законодавством належать до військовозобов’язаних. Закон не передбачає збереження старих вікових обмежень для окремих груп громадян лише на тій підставі, що до ухвалення змін вони встигли досягти граничного віку за попередньою редакцією. Відтак граничний вік перебування в запасі для цієї категорії становить 60 років.

Як працює принцип незворотності законів у часі

Суд нагадав частину першу статті 58 Конституції України: закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Відповідно, до певної події чи факту застосовується той акт, під час дії якого ця подія чи факт настали.

Однак принцип незворотності дії законів у часі не виключає застосування нового регулювання до правовідносин, які виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності. У цій справі чоловік фактично прирівнював своє 40-річчя до остаточного припинення військового обов’язку й неможливості поширити на нього подальші зміни закону.

Суд не погодився з таким трактуванням. Досягнення граничного віку запасу за законодавством 2013 року не позбавляло законодавця права згодом переглянути вікові критерії перебування громадян у запасі та поширити нові правила на тих, хто ще не досяг нового граничного віку.

Спір у цій справі стосується правомірності збереження облікового статусу позивача та невнесення відомостей про його виключення з обліку станом на 2026 рік. Тому, оцінюючи оскаржувану бездіяльність, суд мусить керуватися законодавством, чинним на момент існування спірних правовідносин.

Застосування статті 28 Закону № 2232-XII у редакції, що визначає 60-річний граничний вік запасу, до статусу позивача 2026 року не свідчить про надання законам 2014 року зворотної дії в часі.

Що вирішив суд

Проаналізувавши норми Конституції, профільних законів про військовий обов’язок і держреєстр, а також актуальну практику Верховного Суду, Дніпропетровський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що підстав задовольняти позов немає.

Хоча позивач у червні 2013 року справді досяг 40 років — тодішньої вікової межі перебування в запасі, реформа 2014 року підняла цю планку для військовозобов’язаних другого розряду до 60 років. Ці оновлені правила поширюються на всіх громадян, які ще не досягли нового граничного віку, незалежно від їхнього попереднього облікового статусу.

Оскільки цьогоріч чоловікові виповнилося лише 53 роки, він залишається військовозобов’язаним і підпадає під дію Закону № 2232-XII. Інших законних причин для виключення позивача з обліку суд також не виявив.

За таких умов ТЦК та СП правомірно не вносив до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів запис про зняття чоловіка з обліку за віком. Відповідно, суд відмовив і в похідних вимогах — оновити статус позивача в системі «Оберіг» та в його електронному військово-обліковому документі.

Колегія встановила, що ТЦК та СП діяв у межах повноважень, а позивач не довів порушення своїх прав. Суд визнав решту доводів сторін несуттєвими для результату спору й повністю відмовив у позові.

Судові справи та мобілізація: останні новини

Нагадаємо, Львівський окружний адміністративний суд відмовив у позові мобілізованому до Нацгвардії Свідку Єгови, який вимагав скасувати призов. У червні 2026 року чоловіка затримали біля кордону з Румунією та доправили до ТЦК, де він заявив про релігійні переконання, але того ж дня власноруч підписав заяву про бажання служити, а згодом самовільно залишив частину.

Суд зазначив, що під час воєнного стану віросповідання не звільняє від військового обов’язку, а ТЦК не мають повноважень самостійно запроваджувати альтернативну службу. Також не підтвердилося право на відстрочку через навчання в коледжі, оскільки чоловік не повідомив про це органи військового обліку вчасно та не оформив її належним чином до мобілізації.

Враховуючи висновок ВЛК про придатність і відсутність підстав для звільнення, суд визнав дії ТЦК правомірними та повністю відхилив вимоги позивача.

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