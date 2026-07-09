Чоловік випав з вікна Ужгородського ТЦК: журналіст повідомив трагічні деталі

Мобілізація / © ТСН

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Чоловік, який випав з вікна Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер у лікарні.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

За його словами, інцидент стався напередодні, 8 липня. Постраждалого у важкому стані оперативно госпіталізували, однак медикам не вдалося врятувати його життя.

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Правоохоронці з’ясовують обставини смерті чоловіка. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Що передувало

Раніше Віталій Глагола повідомляв, що в Ужгородському районному ТЦК стався інцидент, унаслідок якого мобілізований чоловік випав з вікна третього поверху будівлі.

За інформацією журналіста, це сталося 8 липня близько 13:30 на території збірного пункту ТЦК.

Співрозмовники Глаголи стверджували, що перед цим чоловіка розподілили для подальшого проходження служби в одному з підрозділів Національної гвардії України на Закарпатті.

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Після падіння на місце прибула бригада екстреної медичної допомоги, яка госпіталізувала постраждалого.

За даними джерел журналіста, чоловік зазнав тяжких травм, зокрема серйозних ушкоджень тазу. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації тоді не було.

Глагола також нагадував, що нещодавно в Ужгородському районному ТЦК відбулися кадрові зміни: керівником установи призначили підполковника Олександра Шаповала.

На момент перших повідомлень офіційних коментарів від Закарпатського обласного ТЦК та СП або правоохоронних органів щодо обставин інциденту не надходило.

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Раніше повідомлялося, що на Львівщині за добу після мобілізації загадково помер багатодітний батько.

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