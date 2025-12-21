Чоловік виростив яблуко-гігант і встановив рекорд України: яку вагу воно має (фото)

Яблуко / © Реєстр Рекордів України

У столиці України офіційно встановлено новий національний рекорд — киянин виростив найбільше яблуко в історії країни. Вага плоду сягнула 1 кілограма 281 грама, а обхват становив 50 сантиметрів.

Про це повідомили представники Національного реєстру рекордів України на Facebook.

Рекорд належить 63-річному мешканцю Києва Юрію Кожем’якіну. За професією він ветеринарний лікар, а садівництво є його багаторічним захопленням. У власному саду чоловік висадив десять яблунь віком три роки, серед яких був сорт французької селекції Jumbo Pomme, відомий здатністю формувати великі плоди.

Під час цвітіння на дереві зав’язалися три яблука, однак згодом залишився лише один плід, який і досяг рекордних розмірів. Через надмірну вагу яблука садівнику довелося зміцнювати гілку за допомогою підв’язок і додаткових опор, аби уникнути її зламу.

Як зазначають у Реєстрі рекордів, рекорд «Найбільше яблуко в Україні» офіційно внесено до Національного реєстру рекордів у категорії «Жива природа».

Сам Юрій Кожем’якін присвятив своє досягнення своїм дідусю Василю Чередниченку та бабусі Тетяні Шуровій, які з дитинства прищепили йому любов до землі та садівництва.

