Чоловік, який напав на військового у Дніпрі, вибачився: як пояснив свою поведінку (відео)

Чоловік, який напав на захисника у Дніпрі з вигуками "слава Росії", записав відеовибачення. Він готовий спокутати свою провину матеріально, морально й психологічно.

Про це пише "Дніпро Оперативний".

Нападник на військового з Дніпра записав відеовибачення

"Ви бачили, як я вдарив військового і ви чули те, що я йому говорив. У той момент я був у сильному стані афекту від втрати близької людини. Я не усвідомлював, що роблю. Майже три доби я був без їжі, води та сну. Я довів свій організм до катастрофічної знемоги й сам не зрозумів, як це відбулося", – зазначив він.

За словами нападника, нічого особистого до політики й службовця у цьому конфлікті не було.

"Я люблю свою Батьківщину, я ніколи не підтримував військову агресію Росії, я люблю Україну. Головне, що я хочу зустрітися зі службовцем і загладити свою провину матеріально, морально й психологічно. Я прошу вибачення в усіх, кого образили й заділи мої неадекватні дії у цій складній ситуації", – висловився призвідник конфлікту.

Нагадаємо, Дніпрі чоловік напав на військового. Спочатку він ображав захисника та провокував словами "слава Росії".

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