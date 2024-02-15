Чоловік, який незаконно втік за кордон, добровільно повернувся до України: чи покарали його

У Закарпатській області на 17 тис. грн оштрафували чоловіка, який спочатку незаконно втік за кордон, проте згодом повернувся до України.

Про це йдеться у вироку Виноградівського районного суду Закарпатської області.

За даними суду, уродженець Донецької області поза пунктом пропуску перетнув кордон України та втік до Угорщини. Проте перебуваючи у Бельгії чоловік вирішив повернутись до України. Для цього він домовився із невідомим про те, що той поставить у його закордонному паспорті штамп про те, що підсудний 2022 року перетнув пункт пропуску "Вишнє Німецьке".

25 травня 2023 року чоловік повернувся до України через пункт пропуску "Вилок". Там прикордонники встановили, що штам у його паспорті фальшивий. Це підтвердили і у Словаччині.

На суді українець провину визнав та розкаявся. Суд визнав чоловіка винним за ч.5 ст.27 та ч.1 ст.358 КК України та присудив 17 тис. грн штрафу.

Вирок суду

Нагадаємо, на кордоні затримали антиухилянта, який тікав до України.

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