Чоловік, який у Франції побив жінок з Ізюма, виявися колишнім українським військовим: деталі скандалу

У Франції чоловік напад на двох українок, які з Ізюма тікали від війни.

Підозрюваним виявися колишній український військовий, який вже 7 місяців працює у Франції.

Про це повідомляє видання 20 Minutes.

Постраждалі українки вважали, що на них напав росіянин, проте згодом виявилось, що це - 33-річний колишній український військовий, який ще 7 місяців тому приїхав за кордон та працює у Франції охоронцем.

Адвокат підозрюваного Даніель Рошіо розповів, що чоловік напав на жінок через те, що вони сказали фразу, що "українці помруть". Зараз підсудний шкодує про свій вчинок та готовий виплатити потерпілим компенсацію.

Судитимуть нападника 17 листопада. Зараз він перебуває під наглядом суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Франції росіянин побив двох українок – маму і доньку – через те, що вони ввімкнули і слухали українську музику.

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