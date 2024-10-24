Чоловік, якого мобілізували 2022 року, втік зі служби та повернувся до цивільного життя: його суворо покарали

На суді чоловік заявив, що зловживає алкоголем та наркотиками, проте ВЛК визнала його придатним до служби.

У Києві до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який втік з військової служби та повернувся до цивільного життя.

Про це йдеться у вироку Дніпровського районного суду м. Києва.

Чоловік заявив, що втік з армії, бо зловживає алкоголем і наркотиками

За даними суду, солдат 16 травня 2023 року втік з військової служби. Його затримали у травні 2024 року.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що у лютому брав участь у боях за Київ. У квітні 2022 року його мобілізували до ЗСУ та признали водієм заправником автомобільного відділення взводу матеріально-технічного забезпечення. Військовий зазначив, що під час служби він почав вживати алкоголь та наркотики, через що суд навіть його оштрафував. Через шікідливі звички у нього були складні стосунки з командирами, а тому чоловік у травні 2023 року втік зі служби та повернувся додому.

"Він розуміє, що не мав права втікати, але він не повернеться. Він продовжує вживати наркотичні засоби, він не лікувався та не збирався лікуватися. Оскільки він військовослужбовець, то не має можливості офіційно працевлаштуватися. 14 травня 2023 року його зупинили працівники поліції та при перевірці документів встановили, що він військовослужбовець та втік з військової частини. Він не заперечував цей факт", - йдеться у свідченні підсудного.

Військовий зазначив, що намагався "списатись" з армії, проте ВЛК визнала його придатним до служби.

Командир підсудного підтвердив залежність чоловіка від алкоголю і наркотиків

Командир чоловіка зазначив, що "під час служби той зарекомендував себе негативно, зловживав алкогольними напоями та наркотичними виробами, періодично самовільно залишав підрозділ, отримував зауваження, догани, досвідчені бійці брали його на поруки, але це не принесло бажаного результату".

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 407 КК України та засудив його до 5 років позбавлення волі.

Також він повинен сплатити 17 тис. грн штрафу за іншим вироком суду.

Вирок суду

Нагадаємо, у Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який покинув військову службу та повернувся додому. На суді він пояснив свій вчинок психологічним станом.

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