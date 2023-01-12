Чоловік, якого ув'язнили в Криму за синьо-жовту фарбу, звернувся до Зеленського

Хлопець не визнає окупаційний суд та не підтримує так звану "спецоперацію" РФ.

Чоловік Богдан Зіза, якого ув’язнений за акцію протесту у Євпаторії, звертається до українського президента Володимира Зеленського із проханням обміняти його та інших політичних в'язнів РФ.

Про це повідомляє правозахисний проєкт, створений на підтримку Богдана Зізи.

Так звані "правоохоронні органи" Криму ув’язненили хлопця 16 травня 2022 року за акцію протесту у Криму. Окупаційна влада звинувачує хлопця у тому, що він облив блакитною та жовтою фарбами та намагався підпалити коктейлями Молотова фасад адміністрації Євпаторії. У росіян це вважається актом тероризму. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

"У той самий день канал "Крим 24" опублікував відео його вибачень. Він на камеру пояснив свої дії "незгодою зі спеціальною військовою операцією, яку проводить Російська Федерація на території України" і підтвердив, що кидав у будівлю коктейль Молотова. На відео видно, що Богдана били, він наляканий і каже заготований текст", - стверджують автори проєкту.

Наразі Богдану інкримінують 4 статті кримінального кодексу Росії, три з них — за тероризм:

205 ч.1: Здійснений терористичний акт.

205 ч.1: Загроза здійснення теракту.

205.2 ч.2: Заклик до тероризму.

214 ч.2: Вандалізм із політичних мотивів.

Під час крайнього судового "засідання", яке відбулося 10 січня, Богдан заявив, що не визнає окупаційний суд і вважає справу цілком політичною.



"З дня на день Богдана перевозять на територію Росії, де відбудеться черговий суд, а згодом — вирок. Йому загрожує до 15 років ув’язнення в російській в’язниці за статтями про вчинений акт тероризму. Умови утримання у російських тюрмах — жахливі та небезпечні для життя. Уникнути вироку неможливо, як і досягти справедливого правосуддя на росії", - йдеться на сторінці проєкту.

Нагадаємо, у Криму росіяни створили дві нові приватні військові компанії.

Військовий експерт Роман Світан про ситуацію у Соледарі та Бахмуті

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