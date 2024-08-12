Чоловік, якому пообіцяли "бронь", прийшов до ТЦК і написав відмову від мобілізації: як це закінчилось

У Дніпропетровській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте написав заяву про відмову від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Покровського районного суду Дніпропетровської області.

За даними суду, 3 травня 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. 6 травня він отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК. У червні чоловік написав заяву про відмову від мобілізації.

На суді він провину визнав. Чоловік пояснив, що "звернувся до військкомату за заміною протермінованого тимчасового посвідчення про військовий облік, з метою початку оформлення документів на підприємстві, де він працює для здійснення бронювання. Після чого, 03.05.2024 року, він отримав повістку для проходження військово-лікарської комісії, пройшов її, був визнаний придатним для несення служби, після чого отримав повістку на відправку про призов за мобілізацією до лав Збройних сил України, однак на виклик за цією повісткою не з`явився. Мотиви своєї поведінки чоловік пояснив тим, що утримує сім`ю, у тому числі четверо неповнолітніх дітей, і переживає за їх долю якщо з них щось станеться під час служби в армії".

Суд поставив під сумніви слова чоловіка. Оскільки із багатодітною матір'ю він одружився уже після завершення досудового розслідування. Суддя зазначив, що це не рідні діти підсудного і над ними він не має опікунства. Також на час суду у чоловіка немає бронювання від мобілізації.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

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