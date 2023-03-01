"Чоловік Юлі тільки-но повернувся після поранення": подробиці загибелі волонтерки під колесами Tesla у Коломиї

У м. Коломия Івано-Франківської області водійка автомобіля Tesla на смерть збила 38-річну волонтерку Юлію Піотровську-Губиляк, її чоловік-військовий Руслан Губиляк перебуває у тяжкому стані.

Про це пишуть "Факти".

Трагедія сталась 24 лютого. Руслан Губиляк був тяжко поранений на фронті. Після лікування він приїхав додому на реабілітацію. Наступного дня пара пішла до магазину за покупками, де чоловіка та жінку збила Tesla, водійка якої під час паркування не впоралась з керуванням.

38-річна Юлія загинула на місці трагедії, її чоловік, 51-річний Руслан, отримав тяжкі травми та перебуває у лікарні.

Юлія Піотровська-Губиляк від перших днів повномасштабної війни Росії проти України була волонтеркою, її чоловік пішов на фронт захищати Україну. Пара виховувала двох дітей - хлопчика та дівчинку.

Фото: Факти

Засновник волонтерського центру "Локомотив" Ігор Костюк, де допомагала Юлія, розповів, що жінка працювала в аптеці і від перших днів приносила медикаменти. Вона опікувалась, як військовими, так і переселенцями. Родина Юлії та Руслана були патріотами України та такими ж виховували своїх дітей.

Фото: Волонтерський центр "Локомотив"

"Чоловік пішов боронити Україну на фронті. Там, наскільки я знаю, отримав поранення. Довго лікувався й приїхав додому на реабілітацію. Він приїхав за день до трагедії. Того дня вони з Юлею пішли разом за покупками… Ми, як і всі, бачили повідомлення про те, що Tesla збила двох людей і одна з них загинула. Але навіть подумати не могли, що то була наша Юля. Поки не зателефонувала її сестра… Коли приїхала швидка, Юля ще була жива. Її намагалися врятувати, але вона померла дорогою до лікарні. Залишається тільки молитися, щоб чоловік Юлі Руслан вижив. Поки що він у дуже тяжкому стані й лікарі не дають жодних прогнозів", - розповів Ігор Костюк.

Фото: Факти

Троюрідна сестра Юлії Ірина Ярмоленко розповіла, що чоловік волонтерки отримав перелом тазу, його вже прооперували.

Водійка Tesla на момент ДТП була тверезою, їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Коломиї Івано-Франківської області водійка автомобіля Tesla на смерть збила жінку та травмувала чоловіка.

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