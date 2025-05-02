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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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65
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Чоловік з биткою "Оберіг" зупинив ТЦК, щоб звільнити військовозобов'язаних: як його покарали

Водій влаштував справжню гонитву за бусиком ТЦК, обігнав його і змусив зупинитися.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

На Івано-Франківщині водій автомобіля Peugeot Expert зупинив бусик зі співробітниками ТЦК, перегородивши йому дорогу. Погрожуючи військовослужбовцям биткою з написом «Оберіг від нечистої сили», правопорушник допоміг утекти чотирьом військовозобов’язаним, яких везли на проходження військово-лікарської комісії до Івано-Франківська.

Як стало відомо з вироку Тисменицького районного суду, опублікованого в Держреєстрі судових рішень, цей випадок стався у селі Одаї.

У матеріалах судової справи йдеться, що водій влаштував справжню погоню за бусиком ТЦК, обігнав його і за допомогою різких маневрів на дорозі, створюючи аварійну ситуацію, змусив військовослужбовців зупинитися на узбіччі.

Після цього правопорушник підійшов до водія бусика і агресивно вимагав від нього відпустити його знайомого. При цьому він погрожував військовослужбовцям биткою.

Голосними криками чоловік привернув увагу людей, які перебували поруч з місцем події. Він підбурив їх заблокувати двері службового автомобіля з боку водія. Після цього відбулося «звільнення» військовозобов’язаних.

Під час досудового слідства затриманий згодом чоловік визнав свою вину у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань).

При цьому він погодився на покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, зі звільненням від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим терміном, який було визначено судом тривалістю один рік і шість місяців.

Нагадаємо, раніше у Вінниці психічно хвора жінка залишилася замкненою вдома сама після того, як її єдиного сина на вулиці затримали співробітники ТЦК.

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