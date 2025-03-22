Чоловік з дитиною померли під завалами, а мати - у лікарні: що відомо про пекельну ніч у Запоріжжі

Через ворожий обстріл Запоріжжя є загиблі та поранені, серед них — діти: найменшому постраждалому всього дев'ять місяців.

Російські окупаційні війська в ніч проти 22 березня масовано обстріляли Запоріжжя. Унаслідок цього загинула вся сім'я, ще 13 жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про ворожу атаку та наслідки.

Уночі росіяни атакували українські міста 179 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Найбільше від російської атаки ударними безпілотниками постраждало Запоріжжя.

Повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА в області оголосили ще близько 18:30 години. Ближче до 21:00 години ударні дрони долетіли до обласного центру, де пролунала серія вибухів.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі, що працює протиповітряна оборона. Паралельно ворог атакував прифронтові території Запорізького району з бортів тактичної авіації.

Росіяни атакували обласний центр 12 БпЛА. Як повідомили у поліції, станом на 07:30 кількість поранених унаслідок дронової атаки становить 13 осіб, серед них немовля. Загинули 41-річний чоловік та його 14-річна донька.

Мережею облетіло фото, яке виявили на руїнах будинка. На портреті - загибла дитина.

Фото: Associated Press

Одночасно з-під уламків врятували чоловіка, якому надзвичайники звільнили дихальні шляхи та передали лікарям. Пізніше з-під завалів деблокували тіло людини без ознак життя, який виявився батьком дівчини.

За інформацією очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, вранці у лікарні померла 38-річна жінка, яка дістала надважких поранень через нічну атаку росіян. Медики понад 10 годин боролися за її життя.

"Ця атака забрала життя цілої родини. Тіла доньки і тата витягли з-під завалів. За життя мами медики боролися понад 10 годин, на жаль, врятувати її не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, вибухова хвиля пошкодила житлові забудови, громадські будівлі та транспортні засоби. Один житловий будинок зруйновано, ще два — пошкоджено частково. Через атаку сталось щонайменше три пожежі.

Фото: Associated Press

Рятувальники на місці атаки

За даними ОВА, 94 людини звернулись за допомогою до соціальних служб після учорашньої ворожої атаки. Психологи ДСНС надали допомогу 22 громадянам. Загалом наслідки атаки ліквідовували 72 рятувальники та 18 одиниць техніки ДСНС.

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