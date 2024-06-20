Чоловік з Харкова зробив свою матір "невиліковно хворою", щоб втекти за кордон: як це закінчилось

У Львівській області на 10200 грн оштрафували уродженця Харкова, який підробив документи, щоб мати можливість виїхати за кордон під час дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це йдеться у вироку Жовківського районного суду Львівської області.

За даними суду, чоловік передав невідомому свої та документи матері, щоб отримати фальшиві довідки про "невиліковну хворобу" жінки та мати можливість таким чином втекти за кордон.

12 червня 2024 року чоловік на пункті пропуску "Рава-Руська" надав прикордонникам "висновок ЛКК №794 від 27.03.2024 про наявність порушення функцій організму через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі". Проте його таки не випустили за кордон, оскільки викрили у тому, що документи були фальшивими.

Чоловік провину визнав та розкаявся. Суд визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України та присудив йому 10200 грн штрафу.

Вирок суду

Нагадаємо, у Києві 23-річний чоловік поширював радянську символіку у гімназії.

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