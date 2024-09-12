Чоловік з Хмельниччини захотів мобілізуватись, але опинився у в'язниці: що сталось

У Хмельницькій області до 3 років та 6 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який добровільно захотів мобілізуватись, проте до ТЦК так і не потрапив.

Про це йдеться у вироку Теофіпольського районного суду Хмельницької області.

За даними суду, чоловіка у квітні 2024 року визнали придатним до мобілізації. Згодом йому дали повістку, проте підсудний ухилився від військової служби.

На суді чоловік провину заперечив. Він зазначив, що хотів добровільно мобілізуватись для служби в армії та зателефонував дільничному, щоб той його привіз до ТЦК. Там він пройшов ВЛК і отримав повістку.

"Повістку йому було виписано на 15 квітня, його мав забрати на автомобілі один з працівників ТЦК, який на роботу проїжджав через його село. Очікуючи приїзду працівника ТЦК біля будинку в с. Семенів, де проживає, йому зателефонувала сестра та повідомила, що їхній матері в м. Хмельницький було зроблено операцію, через що він намагався зателефонувати до ТЦК, щоб повідомити про неможливість своєї явки на цей день, однак не зміг додзвонитися", — йдеться у свідченні чоловіка.

Житель Хмельниччини наполягав, що працівник ТЦК його не забрав, а тому він поїхав до батьків.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили 41-річного чоловіка, якого спочатку військові частини відмовлялись брати на службу, а згодом він проігнорував повістку, оскільки був нетверезий.

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