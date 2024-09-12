Чоловік з Рівненщини показав поліції свій статевий орган: він поплатився 

У Рівненській області до 10 діб адміністрастивного арешту покарали чоловіка, який влаштував дебош у відділку поліції та показував копам свій статевий орган.

Про це йдеться у постанові Дубенського міськрайонного суду Рівненської області.

За даними суду, чоловік кілька разів дебоширив на вулиці. У червні 2024 року від посварився зі знайомим у місті Дубно та пошкодив двері квартири.

20 вересня чоловік влаштував дебош у відділку поліції. Він лаявся, ображав працівників правоохоронних органів та показував поліції свій статевий орган.

На суді житель Рівненщини провину визнав та розкаявся.

Суд присудив дебоширу 10 діб адміністративного арешту. Також чоловік повинен сплатити 605 грн судового збору.

Постанова суду

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