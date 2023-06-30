Чоловік з собакою три дні йшли пішки до Одеси: щемлива історія українця, життя якого знищили росіяни

Чоловік з собакою три дні пішки йшли до Одеси після того, як їхній дім на Херсонщині затопило внаслідок підриву Каховської ГЕС. Дружину та доньку чоловіка незадовго до того вбила російська ракета.

Щемливу історію українця, чиє життя зруйнувала Росія, розповіла керівниця громадської організації "Закон природи" Яна Титаренко.

Вона пригадала, що кілька днів тому волонтери, які чергують на одеському вокзалі й допомагають переселенцям, зателефонувати й попросили корм та намордник для собаки — німецької вівчарки з Херсону.

"Я не питала більше нічого, поїхала до нас в Центр адопції та передала всі необхідні речі, додала щось від нас для собаки, те, чого не просили", - пригадує жінка.

Як виявилося, хлопець прийшов до Одеси пішки, бо евакуаційні автобуси відмовили йому через те, що у собаки немає намордника.

"Ви напевно хочете запитати чому він не купив намордника, або не попросив, або ще щось. Так, він не купив і не попросив, бо просто не мав на це моральних сил. Його дружину та п'ятерічну доньку вбило ракетою, яка прилетіла в будинок, але з будинку він не їхав навіть через руйнацію, він поїхав лише тоді, коли піднялася вода, і громадяни російської федерації остаточно зруйнували місце, де він колись був щасливий", - розповіла Яна Титаренко.

Після того, як чоловіка не пустили до автобуса, він пішки пішов з усім, що мав, до Одеси. У кишені херсонця було лише 300 грн на корм для собаки і воду.

Зараз волонтери допомагають хлопцеві відновити документи. Йому знайшли квартиру і закрили базові потреби самого чоловіка та його вірного друга.

"Зараз вони з собакою багато сплять, а на питання "Як справи", він відповів: "Собака почала їсти", - каже волонтерка.

Нагадаємо, очільник Офісу президента України Андрій Єрмак показав, що залишилося від Каховського водосховища після знищення росіянами дамби. Тепер одне з найбільших водосховищ України перетворилося на пустелю.

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