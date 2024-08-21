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Чоловік з Тернопільщини два роки розсилав фото свого статевого органу: як все закінчилось

Дата публікації
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2008
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Чоловік з Тернопільщини два роки розсилав фото свого статевого органу: як все закінчилось

На Тернопільщині чоловік розсилав фото свого статевого органу / Фото: Unsplash

Чоловік на суді провину визнав.

У Тернопільській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який два роки розсилав через Telegram фото своїх статевих органів.

Про це йдеться у вироку Бучацького районного суду Тернопільської області. 

За даними суду, житель Тернопільщини у жовтні 2022 року сфотографував свій статевий орган та через Telegram надіслав його невстановленій особі. 

Згодом чоловік ще кілька разів фотографував свої статеві органи та надсилав це користувачам соціальних мереж. Тривало це до 1 червня 2024 року, після чого жителем Тернопільщини зацікавилась поліція. 

Під час досудового слідства чоловік провину визнав та розкаявся. Він погодився на угоду з слідством. 

Суд визнав чоловіка винним за ч.3 ст.301 КК України та засудив до 2 років іспитового терміну. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

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