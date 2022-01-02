Чоловік загинув, багато потерпілих: під Черкасами зіткнулись два автомобілі (фото)

Причини ДТП встановлює поліція.
Поблизу села Миколаївка Черкаської області у суботу, 1 січня, сталась ДТП, у якій загинув чоловік. Ще четверо людей отримали травми.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірину Назарок.
У ДТП потрапили автомобілі ВАЗ та "Славута". На місці аварії загинув чоловік, ще четверо людей, серед яких є 8-річна дівчинка, потрапили до лікарні.
"У 30-річної жінки попередньо була травма руки, у 30-річного чоловіка – забій стегна та гомілки, у восьмирічної дівчинки – закрита черепно-мозкова травма, у 54-річного чоловіка – забій поперекового відділу хребта, грудної клітки та стегна", - повідомила Ірина Назарок.
У ДСНС в Черкаській області додали, що тіло загиблого чоловіка деблокували рятувальники.
Причини аварії розслідує поліція.
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