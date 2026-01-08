Чоловік заявив про побиття та утримання в ТЦК: поліція відкрила провадження

Поліція / © Національна поліція України

У Вознесенському районі Миколаївської області поліція відкрила кримінальне провадження за заявою чоловіка про незаконне позбавлення волі та завдання тілесних ушкоджень.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За даними правоохоронців, 6 січня до Вознесенського районного управління поліції звернувся 40-річний чоловік. Він заявив, що з 25 грудня 2025 року по 6 січня 2026 року його нібито незаконно утримували та застосовували до нього фізичне насильство військовослужбовці одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі або викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань протягом тривалого часу.

Наразі правоохоронці проводять слідчі та оперативні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, які можуть бути причетні до можливого злочину. Досудове розслідування триває.

Реакція Миколаївського ТЦК

Водночас у Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що їм відомо про цей інцидент і вже розпочато службове розслідування.

У ТЦК та СП зазначили, що метою перевірки є об’єктивне з’ясування всіх обставин, встановлення учасників події та ступеня їхньої відповідальності. Там також наголосили на готовності повністю співпрацювати з правоохоронними органами.

“Позиція керівництва однозначна: якщо під час слідства буде доведено, що військовослужбовці ТЦК та СП перевищили свої повноваження або вчинили протиправні дії щодо громадянина, вони понесуть найсуворіше покарання, передбачене законом”, – заявили в обласному ТЦК та СП.

У відомстві закликали громадськість дочекатися результатів службового розслідування та офіційних висновків правоохоронних органів.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань затримало військового зі взводу охорони районного ТЦК та СП в Івано-Франківській області, який разом із начальником катував військовозобов’язаних. Один із потерпілих отримав настільки тяжкі травми, що лікарі були змушені видалити йому внутрішній орган.